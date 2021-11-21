CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı! / 20.11.21

Ekrem İmamoğlunu parlatmak için Kahramanın Yolculuğu adlı kitabı yazan ve seçim kampanyasında İmamoğlunun iletişim danışmanı olarak yer alan Necati Özkan da CHPnin torpillileri listesine girerek ihalelerden payına düşeni aldı. İmamoğlunun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkanın sahibi bulunduğu Öykü Ajans, son olarak CHPli Hatay Büyükşehir Belediyesinden 6 milyon TLlik sosyal medya ihalesi aldı. Söz konusu ihalenin belgesi ortaya çıktı. Necati Özkan’a daha önce de CHP’li belediyelerden milyon dolarlık ihaleler verildiği ortaya çıkmıştı.