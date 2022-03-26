CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız! / 26.03.22

CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun, İBB yönetiminin Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesinde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Mobese meselesi ciddi meseledir. Özel yaşama müdahaledir şeklindeki açıklaması tepki topladı. AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ekrem İmamoğlu ağaç katliamını perdelemek istiyor. Hizmet kabızı olanların yalan ve iftira konusunda yarışmasını milletimiz ibretle izliyor. dedi.