CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkemede inkar etti: Hakaretin muhatabı YSK üyeleri değil İçişleri Bakanı'dır / 10.01.22

Gelen son dakika haberine göre, CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu YSK üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ara duruşması bugün gerçekleşti. Sanık Ekrem İmamoğlu, ifade vermek için saat 11.00 sıralarında adliyeye gelerek, ara duruşmaya katıldı. Duruşmadaki savunmasında İmamoğlu, ‘ahmak’ kelimesiyle YSK üyelerine değil, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastettiğini belirterek ‘Muhatabım siyasi kişiliklerdir. YSK üyelerine karşı olumsuz bir tavrım olamaz’ diyerek beraatini talep etti. Öte yandan adliyede görüntü almaya çalışan muhabirlere zorluk çıkarıldı. Haberin detayları...