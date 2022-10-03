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7/24 Dinle Takvim CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap / 03.10.22
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap / 03.10.22

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap / 03.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap / 03.10.22

Takvim 02:25
02

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
03

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
04

Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor / 01.10.22

Takvim 02:21
05

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam ediyor! İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi... / 29.09.22

Takvim 01:09
06

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
07

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Yunanistan, Ege, Akdeniz ve F-16 meselesi... / 02.10.22

Takvim 01:18
08

Türkiye'den Libya çıkarması! Başkan Erdoğan talimat verdi, bakanlar harekete geçti! / 02.10.22

Takvim 00:47
09

Bakanlık 'Kent Tarımı' için gaza bastı! Sebze fiyatlarını yüzde 50 düşürecek model / 03.10.22

Takvim 02:20
10

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yüreklere ateş düşürdü! “Ölürsem..." / 03.10.22

Takvim 01:32
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