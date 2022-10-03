Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a hizmet yapmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Erdoğan, CHP’li İmamoğlu’nun projelere çökme hastalığına atıfta bulunarak “Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor” dedi. İmamoğlu’ndan ise skandal bir çıkış geldi. İmamoğlu’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metroya da çökme açıklaması geldi. İmamoğlu’na Bakanlıktan peş peşe yanıt verildi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da İmamoğlunun yalanına tepki gösterdi. Göksu, İBB bu metroyu Yapamıyorum diyerek bakanlığa devretmişti dedi.