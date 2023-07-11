Son dakika haberi! Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşüyor. İstanbuldaki kongre sürecinin Genel Başkanlık için kritik önemde olduğunu bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elini güçlendirirken Ekrem İmamoğlu, İstanbulda özerkliğini ilan etti. İmamoğlu, Kılıçdaroğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gittiği ABDdeki ziyaretlerini planlayan İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyarı görevden aldı. Sarıyar, Kılıçdaroğlunun İBBdeki kayyumu olarak biliniyordu.