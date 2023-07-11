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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Sarıyar hamlesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumunu görevden aldı / 11.07.23

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Sarıyar hamlesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumunu görevden aldı / 11.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Sarıyar hamlesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumunu görevden aldı / 11.07.23

Takvim 02:47
02

Litvanya'daki üçlü zirvenin ardından Türkiye-İsveç-NATO'nun mutabakata varması Avrupa basınında geniş yer buldu / 11.07.23

Takvim 04:04
03

CHP yönetimindeki İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı / 11.07.23

Takvim 00:00
04

Özkan Uğur'un doktorundan yürek sızlatan paylaşım: Ne yaptık ne ettiysek olduramadık... / 11.07.23

Takvim 03:35
05

Aidat krizi: Artış yüzde 100'ü aştı! Ev sahipleri ve kiracıların sabrı taştı

Takvim 02:46
06

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder harekatı! Milli yıldızın transferi için girişimler başladı / 11.07.23

Takvim 01:11
07

Tango operasyonu! Icardi’yi bitiren Cmbom’un müthiş planını TAKVİM açıklıyor / 11.07.23

Takvim 02:10
08

ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya NATO kazığı: Üyeliğe onay vermeyecekler / 10.07.23

Takvim 01:24
09

Muharrem İnce'den FETÖ-CHP kaset kumpasına sert tepki: "Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var" | Kılıçdaroğlu'na bomba: "Biz de seçime gireceğiz" / 10.07.23

Takvim 04:01
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