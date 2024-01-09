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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam! / 08.01.24

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam! / 08.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam! / 08.01.24

Takvim 06:47
02

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum sahaya indi: Bizi hep sokakta göreceksiniz! İşimiz İstanbul olacak / 09.01.24

Takvim 02:23
03

Eksik çok hata yok! Galatasaray, Konsyaspor'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu | Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalığı unutmadı / 08.01.24

Takvim 00:43
04

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu! Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm: İstanbul'a güvenli sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırdı / 08.01.24

Takvim 00:50
05

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum / 08.01.24

Takvim 09:43
06

'Salon' üzerinden gözdağı | DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz / 08.01.24

Takvim 02:05
07

İlk günden işe koyuldu! AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi / 08.01.24

Takvim 00:53
08

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul için 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz / 07.01.24

Takvim 06:42
09

Başkan Erdoğan'dan DEM'le iş tutan Özgür Özel'e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki / 08.01.24

Takvim 03:11
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