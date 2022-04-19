CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'biz yaptık' algısı yine elinde patladı: İşte Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı gerçekleri / 18.04.22

CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algıya dayalı belediyecilik anlayışının son örneği Tuzlada kayıtlara geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkının yıllardır bakımsız kaldığını iddia ederek Şimdi çok özenli bir gezi, yürüyüş, dinlenme ve kuş gözlem noktası oldu ifadelerini kullandı. İmamoğlunun biz yaptık şeklindeki algı oyununu ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bozguna uğrattı. Söz konusu projenin %80inin AK Parti döneminde tamamlandığını bildiren Yazıcı, kalan %20lik kısmın CHPli İBB tarafından ancak 3 yıl içerisinde bitirildiğini kaydetti.