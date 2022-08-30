CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uzun süredir yanında olan ve PKK sevici olduğu bilenen Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. İddianamede Saltık’ın, PKK bağlantılı DİAYDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıttığı ifade edildi. İddianameye göre, yardım kartları verilenler arasında kırmızı kategoride aranan ve geçtiğimiz yıl yaralı olarak ele geçirilen PKK’nın Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişmanın babası ile Yunanistan’ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmenin babası da var. İşte detaylar...