CHP'li İBB dikey bahçeleri söktü yerine "gri duvarlar" bıraktı / 11.04.22

CHPli İBBnin, yol kenarlarında su tasarrufu gerekçesiyle duvarları süsleyen ve aynı zamanda gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri sökmesine ve yerlerini boş bırakmasına tepkiler sürüyor. Anadolu Yakasında Altunizadede, Avrupa Yakasında ise D-100 kara yolunda Ayvansaray, Edirnekapı, Topkapı ve Mertere kadar olan güzergahta sökülen dikey bahçelerin yerine ise bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadığı belirlendi. Bunun üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen duvarlarda sökülen alanın boyalı halinin, sulama hortumlarının ve çakılı duran çivilerin olduğu görüldü.