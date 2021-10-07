CHP'li İBB geldiği gibi gitti! TÜGVA'daki hukuksuz baskına ilişkin açıklama: "Tahliye kararı yok, olsa 1 dakika beklemeyiz" / 06.10.21

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hukuksuz bir şekilde zorbaca TÜGVA'nın Adalar'da bulunan binasını işgal etti. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, İBB'nin gasp ettiğini vurguladı. Eminoğlu, "Açıkçası geldikleri gibi gittiler. Türkiye bir hukuk devletidir. Herhangi bir tahliye kararı kesinlikle yok ara karar var. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Herhangi bir belge bilgi paylaşamadılar. Çünkü öyle bir tahliye kararı yok. Tahliye kararı olsa anında 1 dakika beklemeden terk ederiz" ifadelerini kullandı.