CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! A Haber'i hedef alan Murat Ongun gerçek ortaya çıkınca rezil oldu... / 05.09.21

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CHP'li İBB işbilmezliğine her gün yeni bir boyut kazandırırken yalan ve iftira siyasetinden de geri durmuyor... A Haber'in son günlerde sık sık arızalanarak yolda kalan İETT otobüsleri ile ilgili yaptığı haber İBB Sözcüsü Murat Ongun'u rahatsız etti. Hatayı hiçbir zaman kendilerinde bulmayan Ongun, A Haber'i suçladı ve görüntülerdeki otobüslerin "hurdaya ayrılan metrobüsler" olduğunu söyledi. Ancak o araçların İETT otobüsü olduğu, bahsi geçen Phileas marka metrobüslerin ise İBB'nin CHP'ye devri sırasında aktif çalıştığı ortaya çıktı.