CHP'li İBB İstanbulluya kabusu yaşatırken onlar alay ediyor! CHP'li İbrahim Can Kıran, Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti / 25.01.22

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHPli İBB, İstanbulluları 10 cm kara mahkum etti. Şehrin genelinde yaşanan hizmet eksikliğinden dolayı oluşan kaos havası nedeniyle hala evine ulaşamayan ve soğukta kalan vatandaşlar var. Sorunları çözmesi gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun bir balıkçıda çekilen görüntüleri yoğun tepki alırken CHPliler adeta vatandaşlarla dalga geçer paylaşımlara imza atıyor. CHPli İbrahim Can Kıran ise adeta alay ederek Kar yağışı çileye değil eğlenceye dönüştü paylaşımında bulunarak İmamoğluna teşekkür etti. Kıranın alay edercesine yaptığı paylaşıma tepkiler artınca önce yorum yazımını kapadığı ardından ise hesabını kilitlediği görüldü.