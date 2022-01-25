CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı İstanbullu perişan oldu! Rezaleti 2017 tarihli kar haberini silerek örtmeye çalıştılar / 25.01.22

CHPli İBB’nin karla mücadeledeki becersiksizliği İstanbulluyu adeta perişan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB kar yağışının ilk gününden bu yana 41 bin 670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını açıkladı. Kadir Topbaşın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ise, İBB 10 Ocak 2017 tarihinde açıklama yapmış ve karla mücadele için İBB ekiplerince toplam 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullandığı ifade etmişti. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan, “Karla mücadele çalışmalarında, 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı” başlıklı haberin linkinin sildiği öğrenildi. İşte İstanbulluya felaketi yaşatan beceriksizliğin detayları...