Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim CHP'li İBB mahkeme kararına rağmen Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti! Vatandaşlar isyanda / 21.08.21
Takvim

CHP'li İBB mahkeme kararına rağmen Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti! Vatandaşlar isyanda / 21.08.21

Takvim

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı vatandaşların tepkisine neden oldu. Yıkılan parkın son hali drone ile havadan görüntülendi. Mahalle sakini Ayşe Topçu, "Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?“ ifadelerini kullandı. Öte yandan Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen İBB görevlilerinin "tebligat gönderilmediği" gerekçesiyle yıkımı sürdürdüğü görüldü.
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x