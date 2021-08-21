CHP'li İBB mahkeme kararına rağmen Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti! Vatandaşlar isyanda / 21.08.21

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı vatandaşların tepkisine neden oldu. Yıkılan parkın son hali drone ile havadan görüntülendi. Mahalle sakini Ayşe Topçu, "Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?“ ifadelerini kullandı. Öte yandan Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen İBB görevlilerinin "tebligat gönderilmediği" gerekçesiyle yıkımı sürdürdüğü görüldü.