CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var / 10.05.22

Son dakika haberi! İstanbullular karla mücadele ederken Avrupada tatil turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun tatil parasını nasıl ödediğini açıklayamamıştı. Yapılan incelemeler sonucu 25 milyonluk evini mal bildiriminden gizleyen, hesaplarında şüpheli para akışı olan Ongunun 7 günlük tatil için 107 bin TL ödediği ortaya çıktı. Harcama trafiği de ortaya çıkan Ongun ve eşi Gözdem Ongunun son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir ettikleri, bu gelirden daha fazla harcama yaptıkları belirlendi.