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7/24 Dinle Takvim CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var / 10.05.22
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var / 10.05.22

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var / 10.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var / 10.05.22

Takvim 01:49
02

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
03

Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek

Takvim 02:20
04

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin '5 ayda bitireceğiz' dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor / 03.05.22

Takvim 02:12
05

İstanbul'un mezarlıklarını kaderine terk eden CHP'li İBB'ye büyük tepki: Ne bayram temizliği ne de güvenlik var / 04.05.22

Takvim 02:14
06

Adaylık yarışı aralarını bozdu! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık kavga! / 30.04.22

Takvim 02:37
07

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor? / 09.05.22

Takvim 02:13
08

CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı / 02.05.22

Takvim 01:31
09

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
10

300 bin TL'lik sahte deterjan operasyonu: 2 gözaltı / 10.05.22

Takvim 01:08
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