CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesine başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ifade verdi. Suç örgütü liderliği ile suçlanan İmamoğlu neredeyse tüm sorulara Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum şeklinde cevap verirken sorulan sorularda CHPli İBBden ihale alan bir şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktardığı ortaya çıktı. Rüşvet çarkının şeması soruşturma dosyasına girerken 2020-2024 yılları arasında Kültür A.Ş.nin 400 milyon TL fatura düzenlediği ancak şirketin banka hesaplarından yalnızca 193.381.148 TL’lik transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 200 milyon TL’lik farka ilişkin ise herhangi bir para transferinin tespit edilmediği bildirildi.