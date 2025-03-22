CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun başında olduğu iddia edilen suç örgütü açık hava reklam mecraları üzerinden 68 milyar TL’lik yolsuzluk gerçekleştirdi. İhalelerin hep aynı firmalara verildiği tespit edilirken Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak ve Hüseyin Köksalın ihalelerden önce 3 noktada aynı saatlerde bir araya geldikleri belirlendi. Bu toplantılarda ihalenin kime verileceği, kimin ise kaybedecek yan teklifi vereceğinin konuşulduğu, hangi ihalede oranların ne olacağı ve paylaşım oranlarının belirlendiği ortaya çıktı. Yapılan usulsüz ihaleler sonrası rüşvetin ise paravan şirketler üzerinden İmamoğlunun çantacısı konumunda bulunan Vedat Şahine elden teslim ettikleri öne sürüldü.