CHP'li İBB'de İSPARK 2020'de 41 milyon TL zarar etti! Aile üyelerine özel sağlık sigortası / 08.12.21

Son dakika haberleri... CHPli Ekrem İmamoğlunun başında olduğu İBBde gün geçmiyor ki yeni bir skandal ortaya çıkmasın. Son olarak Sayıştay raporlarında İSPARKın zararı ortaya konuldu. Buna göre İSPARK, 2020de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti. Bununla birlikte İSPARKta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ve bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı belirtildi.