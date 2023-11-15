CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongunun akçeli işler, karanlık ihalelerle bezeli girift ilişkiler ağının bir halkası daha çözüldü. Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğluna yakın isimlerin İmamoğlunun troll ordusunu ifşa etmesi üzerine Emrah Bağdatlı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun - Emrah Bağdatlı üçlüsünün izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nikahı İmamoğlu tarafından kıyılan Bağdatlının iki şirketinin İBB ihaleleriyle ihya edildiği, tek seferde milyonluk meblağlar aldığı kayıtlara geçti. Bağdatlı aynı zamanda Murat Ongunun aile dostu. Aileleriyle birlikte tekne tatiline çıkacak kadar samimi olan ikilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Ongunun foyası ortaya çıkmasın diye at üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı.