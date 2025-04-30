CHPli İBBdeki 560 milyarlık yolsuzluğa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 18 kişi tutuklandı. MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongunun eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve beraberindeki 3 kişiye konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten ile İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçinin ifadelerine ulaşıldı. İmamoğlunun gittiği ve kameralara bant çekildiği Le Meridien isimli otelin suç tarihlerindeki otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçlarından gözaltı kararı verildi.