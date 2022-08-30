Son dakika haberi! CHPli İBB iştirakı Boğaziçi Yönetim A.Ş.de taciz skandalı yaşandı. İddiaya göre personel olarak çalışan şüpheli M.E., aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kadını taciz etti. Yönetim taciz mağduru kadınlara sizinle şakalaşmış diyerek olayı örtbas etmeye çalıştı. Güvenlik amiri ve personelinin kovulmasının ardından yaşanan taciz olayını öğrenen çevre temizlik amiri de tıpkı güvenlik amiri gibi yaşananları önce Site Müdürü Serkan G.ye, ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine bildirdi. Şikayetin ardından Aramızda çözüldü yanıtını alan çevre temizlik amiri, bu dakikadan sonra mobbinge maruz kalıp işten çıkarıldı.