CHP'li İBB'den 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale skandalı! Soruşturma izni verilen 7 isim daha deşifre oldu / 30.04.22

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı 10 bin sayfalık raporla ortaya çıkan ihale skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 5 farklı ihaleden soruşturma izni verilirken hakkında suç duyurusunda bulunuldu bildirildi. İmamoğlu ile birlikte ihalelere fesat karıştırarak piyasa rayici altında rapor hazırlayan ve yolsuzluğun yapılmasını sağlayan 25 kişi hakkında ön inceleme yapan İçişleri Bakanlığı’nın yöneticilerin de aralarında bulunduğu 7 belediye çalışanının da usulsüzlüklerini tespit ederek haklarında soruşturma izni verdiği öğrenildi.