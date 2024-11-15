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CHP'li İBB'den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı / 15.11.24
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
CHP'li İBB'den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı / 15.11.24
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05:14
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02
PKK askeri harekat öncesi İsrail'e sığındı! Elebaşı Zübeyir Aydar açık açık söyledi: "İsrail'le ilişki kurabiliriz" / 15.11.24
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02:50
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03
İmamoğlu'ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi / 15.11.24
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05:52
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04
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi ağırladı! Ankara - Doha hattında 8 yeni anlaşma / 15.11.24
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03:42
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05
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLIYOR! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi | Başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? / 15.11.24
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01:28
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06
ABB'nin KDV usulsüzlüğü! Sayıştay raporunda ortaya çıktı... Bir değil iki değil! / 15.11.24
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03:13
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07
Katil İsrail durmuyor! Önce Beyrut'taki havalimanına sonra da Baabek'e bombalı saldırı / 15.11.24
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02:33
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Galatasaray gemileri yaktı! Yıldız futbolcu için göz kamaştıran teklif / 15.11.24
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01:26
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09
Mauro Icardi gözaltına alındı iddiası! Galatasaray'dan açıklama geldi / 15.11.24
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03:40
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10
Dünya 22 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ı konuşuyor! Meclis'te tasarıyı yırtıp haka dansına başladı! Filistin zulmüne sessiz kalmadı / 15.11.24
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03:20
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