CHP'li İBB'den Halk Ekmek üzerinden kirli oyun! Üretim kapasitesi düştü dağıtım noktası azaldı / 22.12.21

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Halk Ekmek üzerinden kirli oyun oynadığı ortaya çıktı. Yıllar boyunca vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamadığı Halk Ekmek büfelerinin Ekrem İmamoğlu yönetime gelmesiyle hem üretim kapasitelerinin düşürüldüğü hem de dağıtım noktalarının azaltıldığı öğrenildi. Öte yandan İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. İBB, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.