Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hizmete giren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile İstanbulda tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğunun 340 kilometreye çıktığını bildirdi. İBB yönetiminin İstanbulun 5 yılını çaldığını belirten Başkan Erdoğanın açıklamasının ardından CHPli Ekrem İmamoğlunun göreve geldiği tarihten itibaren hizmete alınan metrolarda sadece 8 kmlik bölümü tamamladığı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan’da yaptığı açıklamada, “Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan değiliz. Kaynağı nereden bulacaksın, diyorlar. Biz kaynağı senin israf ettiğin projelere harcamayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.