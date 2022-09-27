CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulun göbeğine Antik Roma Hipodromu yapmanın hayaliyle yanıp tutuşuyor. İBB yönetimi Sultanahmet Meydanı’nın altındaki Antik Roma Hipodromu’nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu’na sundu. İBBnin bu hamlesi Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir, Ayasofyanın karşılığını vermeye çalışıyorlar yorumlarını da beraberinde getirdi. Öte yandan akıllara İmamoğlunun geçtiğimiz yıl Atinaya gerçekleştirdiği ziyaret geldi. Yunan basını bu ziyarette Ekrem İmamoğlunun atasının Yunan olduğunu iddia ederek güzellemelerde bulunmuştu.