CHP'li İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını katletmesine sanatçılar tepki gösterecek mi? / 12.03.22

Beşiktaş Çırağan Caddesindeki 112 tarihi çınar ağacının CHPli İBB tarafından kesilmesi tepki çekti. İBBden yapılan açıklamada ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği iddia edildi. Önceki dönem İBB yönetimlerinde bu ağaçların hastalığı biliniyordu ve tedavi ediliyordu. Fakat mevcut İBB yönetimi tedavi ve bakım yerine tarihe geçecek bir katliam yapmayı tercih etti. AK Parti 4-5 ağacın yerini değiştirdiğinde bile günlerce sokaklarda vandalizm yapan çevreciler ve sanatçılar ise CHP katliam yapınca çıtlarını çıkarmadı.