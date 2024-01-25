CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBBnin, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmenin merkezi haline gelen Ekşi Sözlükte trol ağı beslediği bir kez daha kanıtlandı. İmamoğlu yandaşları tarafından Ekrem İmamoğluna yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı iddia edildi. Ekşi Sözlük ise aynı IP adresinden girerek başlık görünürlüğünü artırmaya çalışan hesapların engellendiği açıkladı. Söz konusu gelişme İBBnin algı operasyonları için oluşturduğu trol ağının kanıtı oldu. Öte yandan Murat Ongun ve İBB sosyal medya koordinatörü olması İBBnin Ekşi Sözlükte Murat Kurum aleyhinde içerik girmek üzere bir ekip çalıştırdığının ve bu ekibin bir masa etrafında bu eylemleri yürüttüğünün itirafı oldu. Murat Ongun’un, İBB bütçesinden trollere ne kadar bütçe verdiği, kaç kişilik ekip çalıştırdığı ve maaşları hangi harcama kalemi olarak gösterdiği herkes tarafından merak konusu oldu.