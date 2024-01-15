×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı / 15.01.24

CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı / 15.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı / 15.01.24

Takvim 01:43
02

CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı / 15.01.24

Takvim 01:11
03

Çözülemeyen altyapı sorunu Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş bizi rezil etti / 15.01.24

Takvim 00:59
04

Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP'li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul'da dava üstüne dava açtı / 15.01.24

Takvim 01:26
05

Refah payı için karar 'zam'anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?

Takvim 01:16
06

AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim / 15.01.24

Takvim 01:20
07

Swinger partileri düzenleyen maskeli 'Fergio House' çetesi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı! Mimar değillermiş... / 15.01.24

Takvim 01:34
08

Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı ifadesi ortaya çıktı / 15.01.24

Takvim 01:08
09

Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon / 13.01.24

Takvim 02:33
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı