CHP'li İBB'nin genç daire başkanı Şerif Can Ayata sinirlendi Menderes İSPARK otoparkı aynı gün kapatıldı / 10.08.21

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İBB yönetimi Esenler Menderes Metrosu üstünde bulunan İSPARK otoparkını habersiz bir şekilde kapattı. Abonmanlar ve bölgede araçlarını park eden vatandaşlar mağdur oldu. İddiaya göre İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerif Can Ayata aracını otoparkın kapalı kısmında yer olmamasına sinirlenip, "Ben bu otoparkı kapatayım siz de görün" tehdidinde bulundu. Aynı gün otopark kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Biz yenisini beklerken eskisinden olduk" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.