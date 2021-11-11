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7/24 Dinle Takvim CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin / 10.11.21
CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin / 10.11.21

CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin / 10.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin / 10.11.21

Takvim 03:05
02

Yeminli Türkiye düşmanlarına en güzel cevap: Adnan Menderes planladı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi! / 09.11.21

Takvim 02:45
03

Konut satışında yeni dönem! Firmalara istediği değerleme şirketini seçme imkânı verilecek

Takvim 03:21
04

KVKK'yı ihlal eden belediyelere ceza! Kişisel verileri ihlal ettikleri ortaya çıktı / 08.11.21

Takvim 01:21
05

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım / 09.11.21

Takvim 02:51
06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a arka çıktı: Bu bir provokasyon / 08.11.21

Takvim 02:06
07

EYT'lilerin gözü bu haberde! EYT'de yıl şartına dikkat: EYT'li için prim kadar, yıl şartı da önemli...

Takvim 01:37
08

530 bin memurun gözü bu çalışmada! Kamuda herkes kadrolu olacak

Takvim 01:23
09

Usta sanatçı İlhan Şeşen: Yıkılırken eleştirmiştim ama AKM harika oldu / 08.11.21

Takvim 02:10
10

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 1.5 milyarlık transfer yaptı! Trabzonspor’dan 29 puan fark yedi / 09.11.21

Takvim 01:03

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