Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB Remzi Bakanın üzerine kayıtlı Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketine adrese teslim ihaleler verdiği ortaya çıktı. Bahse konu şirketin mali müşavirliğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabatın yaptığı tespit edildi. Otobüs servisinde tamirci çırağı olarak işe başlayan ve sonrasında kendi yerini açıp İBBden ihaleler alan Bakanın son 5 yılda kazandığı ihalelerin tutarı milyarlarca lirayı buluyor. Yapılan son anlaşmalar ise İBBnin Remzi Bakaya aylık 181 milyon lira ödeyeceğini gösteriyor.