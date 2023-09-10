Son dakika haberi! Yerel seçim döneminde İstanbullulara özellikle İSPARK konusunda türlü vaatlerde bulunan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam üstüne zam yaparak verdiği sözleri yerine getirmedi. Zamlara rağmen sokakta aracının güvenliğinden endişe ettiği için İSPARKı kullananan vatandaşlar bir şok daha yaşadı. İSPARKa ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkına gelenler, park halindeki araçlarının camlarının kırıldığını gördü. Mağdur Semih Akgül, Bizim burada güvenliğimiz yok, kameralar yok. İçeride güvenlik denen adamlar sürekli değişiyor. Burada çalışan İSPARK personeli. Hepimiz zamanında ödemelerini yapan insanlarız. Aşağıda eşimizi, kardeşimizi arabayla getirsek tinerciyle mi karşılaşacak. dedi.