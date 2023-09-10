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CHP'li İBB'nin İSPARK rezaleti: Bayrampaşa'daki 20 aracın camları kırıldı! / 09.09.23

CHP'li İBB'nin İSPARK rezaleti: Bayrampaşa'daki 20 aracın camları kırıldı! / 09.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li İBB'nin İSPARK rezaleti: Bayrampaşa'daki 20 aracın camları kırıldı! / 09.09.23

Takvim 03:12
02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor / 10.09.23

Takvim 00:31
03

Tam gaz Diaz! Sarılacivertli kulüpte 6 numara transferinde rota Diaz'a döndü / 10.09.23

Takvim 01:16
04

Aynı tayfa pas geçti: Siyaset çalgıcıları İzmir'in Kurtuluşunu unuttu! / 10.09.23

Takvim 00:27
05

Kıdem tazminatı artıyor! Yüzde 49.46 zam var | Kimlere, nasıl yansıyacak?

Takvim 02:38
06

Emekliye yeni maaş hesabı! Hedef enflasyon maaşa nasıl yansıyacak? Hesap neye göre yapılacak?

Takvim 02:12
07

Diktatör Kemal! Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı tartakladı / 10.09.23

Takvim 00:55
08

Kutu kolacı Eren Erdem'den Başkan Erdoğan'ı örnek alıyoruz itirafı: "Çok güçlü bir siyaset yapma şekli var" / 09.09.23

Takvim 01:44
09

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 'Tahıl koridoru' mesajı: Türkiye'yi takdirle karşılıyoruz / 09.09.23

Takvim 06:13
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