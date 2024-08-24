Türkiye, 2 gündür İstanbul Boğazında Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villayı konuşuyor. Villanın bulunduğu arazide sertifikalı yaklaşık 100 kayın ağacının kesildiği belirtilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Uzun bir süredir villaya göz yuman CHPli İBB de 16 Ağustos tarihinde suç duyurusunda bulunduğu iddia etmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İBBnin bakanlığın dünkü denetiminin ardından savcılığa belge sunduğu belirlendi. Takvim.com.tr İBBnin yalanını çürüten o belgeye ulaştı. Öte yandan, İBBnin İstanbulun 3 ilçesinde daha riskli alanları imara açtığı iddia edildi.