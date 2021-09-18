CHP'li İBB'nin son rezaleti! İETT otobüsünün tekerleklerinin yerinden fırladığı anlar kamerada! / 18.09.21

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki otobüs arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü’ne şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İBB otobüslerinin bakım ve onarım ihalesini, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu şaibeli ihale, sıkça yaşanan arızaların sebepleri arasında gösteriliyor.