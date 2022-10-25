CHPli İBBnin sicili kirli vitrin mankeni Fatma Yavuzun skandalları hız kesmeden sürüyor. LGBT sapkınlığının bayrak taşıyan savunucusu olarak karşımıza çıkan, helalleşme tiyatrosunun göz önündeki figüranı, bu kez de HDPKK kürsüsünden ucuz, sapkın bir provokasyona soyundu. Yavuz, LGBTli tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!” ifadelerini kullandı, ahlaksız ithamlarla Başkan Erdoğanı hedef aldı. Öte yandan haberleştirdiğimiz skandal sonrası Fatma Yavuz, takvim.com.tryi hedef gösterdi. CHPli İBBde çalıştığını inkar edip HDPKKyı aklayan Yavuza sosyal medya kullanıcıları sert bir şekilde tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullancısı, HDP=PKK, bunu 30 IQ üzerinde zekaya sahip olan herkes bilir, HDPliler ve PKKlılar bile inkar etmiyor. Sapkın arıyorsan aynaya bak ifadelerini kullandı.