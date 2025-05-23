CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB yönelik 560 milyar TLlik yolsuzluk soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13ü tutuklandı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin’in tutuklanması talep edilen yazıda, etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin beyanlarına dayanarak Çetin’in Murat Ongun’a bağlı hareket ettiği, rüşvet aldığı ve örgütsel çıkarlar için maddi menfaat sağladığı ifade edildi. MASAK raporları ile ihale dosyalarının incelenmesine göre Çetin, kendi sorumluluk alanındaki 17 ihalede harcama yetkilisi sıfatıyla yer almış ve bunlarla bağlantılı toplam 20 usulsüz eylemden sorumlu tutuluyor.