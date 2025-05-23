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CHP'li İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı / 23.05.25

CHP'li İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı / 23.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

CHP'li İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı / 23.05.25

Takvim 06:47
02

PSG'nin yıldızları Fenerbahçe'ye! 40 milyon euroluk operasyon / 23.05.25

Takvim 06:11
03

Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK'nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG'nin feshi için taahhüt verdi / 23.05.25

Takvim 04:01
04

Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu / 23.05.25

Takvim 07:22
05

Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia / 23.05.25

Takvim 06:57
06

Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye “Etnospor” mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan "aile" vurgusu / 23.05.25

Takvim 03:41
07

'Dijital Telif'te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'dan TAKVİM'e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak? / 23.05.25

Takvim 03:19
08

Taner Çetin'in İBB'deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı / 23.05.25

Takvim 03:41
09

Virginia'da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda / 23.05.25

Takvim 01:19
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