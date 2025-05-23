CHPli İBBdeki milyarlarca liralık yolsuzluk soruşturmasının 3. dalga operasyonunda hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetinin de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hayali ihaleler düzenleyen Çetin, asistanı Arzu Can’ın eşi Savaş Can ile asistanı Arzu Can’ın annesi Elif Gölpınar üzerinden villa satın aldığı ortaya çıktı. Çetinin satın alınan villada kiracı olarak kaldığı ve kira bedelini yıllık olarak Elif Gölpınara gönderdiği belirtildi. Savcılığın sevk yazısında söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif Gölpınarın hesabından Arzu Cana gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesine ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatıldı.