14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala Batı medyasının ‘yanlı’ haberleri devam ediyor. 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu alenen destekleyen Batı medyası, iktidara sistematik bir saldırı düzenliyor. Başkan Erdoğan’ı hedef alan haberler yapan Batı medyası, Kılıçdaroğlu’nun itaat açıklamalarına da yer veriyor. Muhalefeti güzelleyen Batı medyasında bu kez CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun açıklamaları yer aldı. Le Point’e verdiği demeçte HDP ile yapılan ortaklığı gözler önüne seren Kaboğlu, gündeme bomba gibi düşecek bir itirafta bulundu.