CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve soruşturma adı geçen bazı isimler hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı. Raporda, FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunun danışmanı Erkan Karaarslanın sahibi olduğu şirketlere İstanbulun Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplam 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı kaydedildi. Raporda, Murat Ongun adına İstanbulun Beylikdüzü ilçesinde konumlu 1 adet taşınmaza ilişkin yapılan satışta herhangi bir para transferine rastlanmadığı ifade edildi.