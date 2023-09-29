Bu yıl 60ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışmasındaki FETÖ propagandası içeren Nejla Demircinin Kanun Hükmü filmi seçkiden çıkarıldı. Bu kararın üzerine sosyal medyada FETÖ’cüler ve CHP yandaşı isimler filmin geri alınması konusunda destek paylaşımlarda bulundu. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Başaran ise Kültür ve Turizm Bakanlığının Altın Portakal Film Festivali kararını destekleyerek partisini bombaladı. Başaran, Kültür ve Turizm Bakanlığının FETÖyü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum. Vatanını Atatürkü ve CHPyi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncelerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum çünkü biliyorum ki hiç bir CHPli FETÖye kuyruk olmaz. dedi. İşte detaylar...