CHP'li İzmir belediyesinde yine skandal görüntüler! Vatandaşlara açık kanalizasyonu uygun gördüler / 11.09.21

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CHP'li İzmir belediyesinde mağdur olan vatandaşlar her gün yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyor. İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi’ndeki açık kanalizasyonla vatadandaşları büyük bir sağlık problemiyle yanyana bıraktılar. Şehirde birçok sıkıntılar baş gösterirken Tunç Soyer'in gündemi ise bambaşka. Soyer geçtiğimiz günlerde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde vals gösterisi düzenlemişti. Vatandaşlardan büyük tepkiler gelirken 'valsi bırak İzmir'e bak' yorumları yapılmaya başlandı.