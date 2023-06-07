Terör örgütü PKKnın siyasi ayağı HDP ile ortaklık kurmanın diyeti olarak CHPli belediyeler terör sempatizanlarına maaş bağlıyor. Geçtiğimiz aylarda İBBde ortaya çıkan skandalın ardından CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesinin de PKKnın siyasi uzantısı HDPyi desteklediğini açıkça deklere eden sözde akademisyene maaşa bağladığı ortaya çıktı. PKKya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden KHK ile ihraç edilen ve Pariste yaşayan Prof. Ayşen Uysalın, 2.5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı. İzmirlilerin Uysala bir yıl daha maaş ödeyeceği ortaya çıktı.