CHPli Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı esnafını perişan etti. 2400 yıllık tarihe sahip Kemeraltı Çarşısı altyapı yetersizliğinden adeta can çekişiyor. CHP belediyesinin iş bilmezliği nedeniyle 15 gündür çözülemeyen kanalizasyon sorunu esnafa büyük yönde zarar verdi. Kirasını dahi çıkaramayan esnaf, Ocak ayında geldiler işaretlemeler yaptılar. Biz dedik ki 1 hafta, 10 gün bir tarih verin biz full kapatalım. Kışın zaten iş yok dedik. Kapatalım yaza uzamasın bu mesele dedik, Temmuz-Ağustos’ta mal almışız borca girmişiz bize yaptıkları rezilliğe bakar mısınız ya dedi.