İzmirin Konak ilçesinde bulunan ve CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenen Aziz Vukolos Kilisesinde büyük bir skandala imza atıldı. Kilisede 4 Haziranda elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı bir parti gerçekleştirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası CHPli Belediye akılalmaz bir açıklamaya imza atarak özür dilemedi. İzmir Rum Ortodoks Toplumundan yapılan açıklamada, Mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş, Hz. İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır. Bizler duygularımızı ifade edecek sözcükler bulamıyoruz. denildi.