14 ve 28 Mayısta Başkan Recep Tayyip Erdoğana karşı büyük bir hezimet yaşayan CHPde büyük hesaplaşma 29 Mayısta başladı. Fondaş medya başta olmak üzere İmamoğlu ve CHP içindeki birçok isim Kılıçdaroğlunu istifaya davet ederken SZC TVye çıkan CHP Genel Başkanı yandaşları tarafından adeta köşeye sıkıştırıldı. Bugün TBMMdeki CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu çıkışta bir gazetecinin İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna Hangi kanaldan geliyorsunuz şeklinde karşılık verdi. Kendi yandaşları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Kılıçdaroğlunun bu tavrı, Hepsi Ekremci olmuş Kemal ne yapsın yorumlarına neden oldu.