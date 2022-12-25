Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Saraçhanede giriştikleri kumpas sonrası Kılıçdaroğlunun baba-oğul açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Grup toplantısına davet ettiği İmamoğluna aday benim mesajı veren Kılıçdaroğlu, ikinci darbeyi de 11 belediye başkanının bir araya geldiği toplantıda vurdu. İmamoğlunun da imzaladığı bildiride, Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden, saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisinin evlatlarıyız. ifadeleri yer aldı. Bildiri, siyaset kulislerinde, Kılıçdaroğlunun İmamoğluna karşı ikinci hamlesi olarak yorumlandı.