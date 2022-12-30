Son dakika haberleri... 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en yakın ortağı Meral Akşener ve partisinin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilen Saraçhane tiyatrosunu hazmetmeye çalışırken bazı dikkat çeken hamlelerden de kaçınmıyor. Almanyaya yaptığı icazet turu yarıda kesilen Kılıçdaroğlu, Saraçhanede kendisine çekilen operasyon sonrası Ahlatlıbelde Meral Akşener ile görüşmüş, aday olduğunu Akşenerin yüzüne bir kez daha söylemişti. Kılıçdaroğlundan masanın adaylık savaşı kızışmışken yeni bir hamle daha geldi. Enver Altaylı ile 1159 saatlik görüşmesi bulunan ve CHPnin 15 Temmuz hain darbe girişimi için sürekli kullandığı kontrollü darbe imasının mimarı Rasim Bölücek ile görüştü. Birlikte yemek yiyen ikinin ne konuştuğu ise bir sır.