CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın kaçak havuzlu villa için 'kümes' başvurusu yaptığı ortaya çıktı / 25.08.21

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İzmir'de CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi üzerine kayıtlı olan kaçak havuzlu villayı, kiraz bahçesi olan tarım arazisi üzerine inşa ettirmeden önce tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapmak üzere izin başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Tarım İl Müdürlüğü söz konusu alanda inceleme yapacak proje onayı gelmeden imalata başlandığı için metrekare başına para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması da gündemde.