CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı! / 12.10.21

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Yalan ve algı siyasetini benimseyen CHP'li isimler her gün yeni yalanla gündeme geliyor. Son olarak CHP'li Mahmut Tanal, 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiasını ortaya attı. Tanal'ı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu paylaştığı görüntülerle yalanladı. Kasapoğlu paylaştığı görüntülere "Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." notunu düştü.